ISW спрогнозировал направление масштабного наступления РФ

Армия РФ в конце весны или начале лета может начать масштабное наступление на Донецком направлении. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Специалисты предполагают, что командование РФ сосредоточит свою наступательную операцию на западе Донецкой области для использования устойчивого, но незначительного продвижения российских войск в этом секторе.

Украинские власти ранее предупредили, что оккупанты накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганского направления, под Бахмутом, недалеко от Авдеевки и на западе Запорожской области.

В ISW считают, что российские войска смогут приступить к согласованной широкомасштабной наступательной операции только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.

Аналитики отмечают, что Вооруженные силы Украины отразили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта — первую батальонную механизированную атаку с тех пор, как российские войска начали кампанию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 442 880 солдат.