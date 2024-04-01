Синоптики предупредили украинцев о скором возвращении дождей

В Украине меняется погода. Чего ждать от небесной канцелярии в ближайшие дни, поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Сказано о том, что во вторник, 2 апреля, ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в западных областях пройдут умеренные, в большинстве северных областей небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы. На остальной территории нашей страны должно быть без осадков.

Ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Ночью будет 9-14 тепла, на востоке и юго-востоке плюс 6-11. Днем прогнозируют 20-25 тепла, в Крыму до плюс 28, на Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей 13-18 тепла.

В Киеве завтра ночью будет сухо, а вот днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью 12-14 тепла, днем плюс 22-24.

В среду, 3 апреля, по Украине прогнозируются небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы. На юге и юго-востоке будет без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в западных, северных и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с. Ночью плюс 5-10, а днем 15-17 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем и в течение суток порывы 15-18 м/с. Ночью 6-8 тепла, а днем плюс 13-15.

Ранее мы писали, что погода в Киеве установила два температурных рекорда.