Стало известно, предусмотрена ли «бронь» для журналистов

Глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что бронирование для журналистов в Украине не предусмотрено. Информационный фронт не рассматривается как отдельное направление. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

«Именно бронирование существует в других важных отраслях, то есть до 50% рабочих определенных предприятий или ведомств могут быть забронированы. Но говорить о самом бронировании журналистов не приходится по многим причинам», — отметил он.

По словам Юрчишина, во-первых, в Украине нет столько мобилизационного ресурса, как в России, и нет такой роскоши, где все федеральные каналы забронировали.

«Во-вторых, у нас не рассматривается информационное направление как отдельное направление борьбы. Информационный фронт как таковой существует, но мы его игнорируем. Мы надеемся на сознание наших медиа», — заявил депутат.

Он добавил, что есть понимание, «что мобилизация работников медиа — это огромный козырь, потому что лучшие пресс-офицеры — это выходцы из медиа».

«И конечно они гораздо лучше работают с журналистами, и понимают, что показывать, как показывать, что журналист нам не враг, а пришедший человек покажет ваше направление, а затем на это направление приедет дополнительная амуниция, оружие и волонтерская помощь», — сказал Юрчишин.

Напомним, в Украине могут ввести обязательную базовую военную службу с 18 лет вместо срочной. Но о мобилизации с 18 лет речь не идет.