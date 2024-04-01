Стали известны новые детали убийства пилота Кузьминова

Российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8 в рамках спецоперации Синица, застрелили из пистолета Макарова, а затем несколько раз переехали автомобилем, сообщает The New York Times.

Как утверждает издание убийц Кузьминова, было двое. На месте преступления они оставили гильзы от 9-миллиметровых патронов до пистолета Макарова. Эти гильзы, по мнению NYT, являются важным доказательством, поскольку такие патроны обычно используют в странах бывшего коммунистического блока.

Автомобиль, которым убийцы несколько раз переехали тело Кузьминова, нашли в нескольких километрах от места происшествия. Машину сожгли, применив специальные средства.

Специалистам понадобилась неделя, чтобы идентифицировать марку и модель автомобиля и установить, что его угнали за два дня до убийства в городе Мурсия, который находится примерно в часе езды от места преступления.

«Это было четкое сообщение. Я вас найду, я вас убью, я вас перееду и унижу», — сказал NYT высокопоставленный чиновник испанской полиции, контролирующей расследование убийства.

Кроме того, как выяснила NYT, россиянин уехал из Украины в октябре 2023 года. В Испании он поселился в городе Ла Вильяхойоса на побережье Средиземного моря. Киллеры, по информации NYT, обнаружили Кузьминова после того, как он пригласил свою бывшую девушку к себе в Испанию.

«Это стало серьезной ошибкой», — сказал один из украинских чиновников, также поговоривший с NYT.

Напомним, в ГУР подтвердили гибель пилота РФ, похитившего Ми-8 для Украины.