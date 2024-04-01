Киев имеет три линии обороны, — генерал Павлюк

Украинская столица имеет три линии обороны, сообщил генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона.

По его словам, значительно укреплена граница с Беларусью, в частности, Чернобыльская зона, которую ранее не считали оборонным рубежом.

«Мы сделали огромный объем работы: около 1000 километров фортификационных сооружений, три кольца обороны Киева, очень усилили чернобыльское направление, которое до этого не было учтено как оборонительный рубеж», — сказал Павлюк.

Генерал отметил, что сейчас сделано все, чтобы не допустить прорыва оккупантов в направлении столицы. Пока строят долгосрочные укрепления, ведь «имея такого соседа, нужно всегда быть готовым к войне».

Напомним, в СНБО рассказали, могут ли россияне снова пойти на Киев.