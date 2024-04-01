Буданов прокомментировал ракетный террор России

Россия достаточно долго не производила ударов по энергетике Украины. Это позволило ей накопить несколько ракет. Об этом сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

«О количестве ракет — мы постоянно отслеживаем темпы производства, накопления и т.д. Сколько у них ракет, нам достоверно известно. То, что они не осуществляли более года ударов по энергетике, дало им возможность накопить определенное количество вооружения. К сожалению, у врага есть сейчас силы для того, чтобы продолжать свою работу», — заявил он.

По оценкам Буданова, если говорить о производстве ракет оперативно-тактического уровня в России, то это не 100 ракет в месяц, но «цифра значительная».

«Калибры накапливались весь этот период, они абсолютно готовы к применению», — сказал Буданов.

По его словам, россиянами было принято решение из-за того, что Калибр менее эффективен, чем Х-101, «пока использовать Х-101».

«В ближайшее время, думаю, мы увидим снова Калибры, потому что количество Х-101 значительно сократилось. У них было решение восстановить запасы ракет флота, потому что они значительно у них в то время сократились, довести их до определенного количества, которое я сейчас не хочу озвучивать. Эту задачу они выполнили», — отметил глава ГУР.

Напомним, россияне снова атаковали Киев гиперзвуковыми ракетами.