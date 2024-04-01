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Новости > Россия выдвинула требование Киеву к главе СБУ

Россия выдвинула требование Киеву к главе СБУ

Агата Кловская
01.04.24 10:41
119
Россия выдвинула требование Киеву к главе СБУ

Россия официально назвала главу Службы безопасности Украины Василия Малюка вроде бы ответственным за теракт в Крокусе под Москвой и поэтому Москва требует от Киева арестовать его. Такое заявление распространила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к этим терактам лиц», — говорится в сообщении.

Российское ведомство отмечает, что теракт в Крокус Сити Холл якобы имеет украинский след: «Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут в Украину».

Также в сообщении упоминаются события, связанные с убийством Дарьи Дугиной, подрыв пропагандистов Владлена Татарского и Захара Прилепина, а также рейды Российского Добровольческого Корпуса.

Служба безопасности Украины уже отреагировала на заявление МИД России. Как сообщили в СБУ, такие сообщения о терроризме «звучит особенно цинично на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне».

«Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к Конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск — в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей. Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне. Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие. Поэтому любые слова российского МИД ничтожны. РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания — на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск из украинской земли», — сообщили в ведомстве Украинской правде.

Напомним, ФСБ обвинила Украину в причастности к теракту в Крокусе.

Тэги: Украина, Россия, СБУ, Василий Малюк, требование

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