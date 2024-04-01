Война в Украине: ситуация на фронтах на 1 апреля

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на понедельник, 1 апреля.

За минувшие сутки произошло 53 боевых столкновения.

Противник нанес 22 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, от авиационных ударов пострадали: Александровка Сумской области; Казачья Лопань, Огурцово, Харьков, Борщевая, Волчанск, Петропавловка, Котляровка, Чернещина, Первомайское Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Часов Яр, Раздоловка, Уманское, Новобахмутовка, Очеретино, Бердычи, Орловка, Новомихайловка, Победа, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Гуляйполе, Работино Запорожской области.

Всего под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Указывается, что на Лиманском направлении украинскими войсками были отбиты 3 атаки россиян в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону ВСУ.

Отмечается, что на Бахмутском направлении украинскими военными были отражены 8 атак России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где проитивник при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Говорится, что на Авдеевском направлении ВСУ было отражено 13 атак россиян в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

Добавляется, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать Россию в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинцам поведали, что на Ореховском направлении россияне совершили 2 атаки на позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

Военные рассказали, что на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки противник 2 раза атаковал позиции ВСУ.

Также за сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетных комплексах россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 пунктам управления беспилотниками, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭС и 1 артиллерийскому средству России.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 442 880 солдат.