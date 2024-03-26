В Москве «вагнеровец» убил сожительницу и отрезал ей ухо

Вернувшийся с войны в Украине боевик из бывшего ЧВК «Вагнер» жестоко убил свою сожительницу, сообщает в понедельник, 25 марта, ВЧК-ОГПУ. Его задержала полиция.

Отмечается, что по данным следствия, 51-летний «вагнеровец» отрезал ухо своей 42-летнему сожительнице, а затем более 15 раз ударил ее ножом, после чего вызвал полицию.

Бывшего наемника зовут Сергей Миронов, ранее он был неоднократно осужден. До того, как его завербовали в «Вагнер», Миронов отбывал срок за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

В Украине преступник воевал с октября 2022 по апрель 2023 года, а затем получил помилование от президента Владимира Путина и вернулся в Москву, где стал жить вместе со Светланой К. По данным источников канала, убийство произошло на почве конфликта. Женщина скончалась на месте из-за многочисленных ножевых ранений. В этот момент в квартире находилась ее 15-летняя дочь.

Миронов уже привлекался к ответственности по возвращении из войны, в частности, был осужден за умышленное повреждение имущества. Несколько месяцев он провел в СИЗО, затем отпустили. После убийства сожительницы «вагнеровца» снова арестовали.

Напомним, в России «вагнеровец» изнасиловал двух школьниц за гаражами.