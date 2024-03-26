В Кыргызстане посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в РФ

Правительство Кыргызстана рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в РФ из-за теракта под Москвой. Об этом сообщает Радио Свобода.

МИД Кыргызстана в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» рекомендует гражданам, «не имеющим весомых оснований для выезда в РФ», временно воздержаться от поездки до отмены дополнительных мер безопасности.

Гражданам, которые уже находятся в России, рекомендуют не посещать места массового скопления людей и постоянно иметь документы, удостоверяющие личность.

В ведомстве также рекомендуют отказаться от поездки гражданам, имеющим два и более административных правонарушений на территории России.

Напомним, США заявили, что у них есть информация, подтверждающая причастность «Исламского государства» (ИГИЛ) к теракту в «Крокус Сити Холл».