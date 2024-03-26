Украина имеет потенциал для полного уничтожения Крымского моста, всему свое время, — Малюк

После успешных атак на Крымский мост, РФ не использует его для поставки оружия и средств поражения. До этого за сутки проходило 42-46 поездов, которые перевозили оружие и боеприпасы, сейчас только 4-5, причем четыре из них — пассажирские, один — для перевозки товаров общего потребления.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Фактам ICTV, которое транслировали в эфире телемарафона. Зато автомобильное сообщение происходит, но оно ограничено.

«То есть сегодня враг вообще не использует Крымский мост для поставки оружия. Автомобильное сообщение происходит так: они едут реверсно, их вес не может быть больше 3,5 т», — пояснил Малюк.

В то же время он отметил, что оккупанты работают над его полным восстановлением. Если это произойдет, то реакция с украинской стороны будет соответствующей.

«Когда они восстановят опоры, возможно, потенциально снова начнут перемещать боекомплект. Тогда, собственно, мы им в очередной раз скажем „Привет“. Всему свое время, давайте не ускорять события. Потенциал для его полного уничтожения у нас, конечно же, есть», — заверил Малюк.

Напомним, Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму.