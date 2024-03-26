Арнольд Шварценеггер перенес серьезную операцию на сердце

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, ему установили новый кардиостимулятор из-за того, что рубцовая ткань после одной из предыдущих операций вызвала нарушение сердцебиения.

Шварценеггер также добавил, что в его родной стране не принято делиться проблемами со здоровьем. Однако он получил так много сообщений от людей, родившихся с врожденными пороками сердца, что решил поделиться этим, чтобы дать людям поддержку и надежду.

«В минувший понедельник мне сделали операцию, чтобы я стал немного более машиной: я получил кардиостимулятор. Должен вам сказать, что просто рассказать это всем вам противоречит моему воспитанию в Австрии, где никто и никогда не говорил о медицинских проблемах. Все, что связано со здоровьем, держалось при себе», — поделился он.

Арнольд также заверил своих поклонников, что он быстро восстанавливается: «Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что у меня все отлично!»

Напомним, в конце декабря Джеки Чан был экстренно госпитализирован.