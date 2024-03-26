Зеленский обозвал Путина «больным и циничным существом»

Президент Владимир Зеленский ответил на попытки российского диктатора Владимира Путина увязать теракт в московском Крокус сити холл с Украиной, напомнив, что именно Путин десятилетиями занимается террором. Об этом Зеленский сказал в видеообращении в понедельник, 25 марта.

«Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что именно Путин является самым большим окном для террора.

«И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничей больше», — заявил Зеленский.

Напомним, Байден объяснил, почему обозвал Путина убий цей.