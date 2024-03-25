В Германии на автобане столкнулись около 40 автомобилей. Есть жертвы

В Германии вечером 24 марта на автобане вблизи города Вюрцбург произошла масштабная авария с участием около 40 автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, еще почти 30 получили ранения. Об этом сообщает dpa.

Жертвами аварии стали 52-летняя женщина и двухлетний ребенок, погибшие на месте происшествия. Среди пострадавших также один ребенок.

На мокром участке дороги в течение короткого промежутка времени произошло три аварии. Сначала столкнулись 17 автомобилей. В результате ДТП два человека получили серьезные ранения, а девять — незначительные травмы.

Сразу после этого, в нескольких сотнях метров позади, другие автомобили врезались в остановившиеся машины. В результате столкновения три авто загорелись. Женщина и маленький ребенок погибли, три человека получили серьезные ранения, 11 человек — легкие ранения.

Через полчаса произошло еще одно ДТП, также с участием трех автомобилей, два человека получили незначительные травмы.

Напомним, 21 марта во Львове произошло масштабное ДТП. На Скниловском мосту на улице Городоцкой столкнулись 25 автомобилей.