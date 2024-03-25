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Новости > В ЕС озвучили объем военной помощи Украине

В ЕС озвучили объем военной помощи Украине

Александр Панько
25.03.24 15:43
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В ЕС озвучили объем военной помощи Украине

С начала полномасштабного вторжения российских войск Украина получила от Евросоюза и его стран-членов военную помощь на 31 млрд евро. И эта цифра увеличивается с каждым днем, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 25 марта.

Он напомнил, что в 2021 году был создан Европейский фонд мира (EPF) — межправительственный и внебюджетный фонд ЕС — для поддержки партнеров военным оборудованием, что было невозможно за счет бюджета Евросоюза. Его размер изначально составлял 5 млрд евро, а сегодня финансовый потолок вырос до 17 млрд евро.

Боррель подчеркнул, что EPF стал основой военной поддержки ЕС для Украины.

«На данный момент мы использовали 6,1 млрд евро из EPF, чтобы стимулировать поддержку Украины со стороны государств-членов Евросоюза, и вместе с ними ЕС поставил в Украину военной техники в общей сложности на 31 миллиард евро от начала войн», — отметил он.

По его словам, к лету этого года ЕС научит 60 тысяч украинских солдат; передаст Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов, а к концу года их будет более 1 млн.

«Кроме того, европейская оборонная промышленность также поставляет Украине 400 тысяч снарядов по коммерческим контрактам. Чешская инициатива по закупке боеприпасов вне ЕС дополняет эти усилия», — добавил Боррель.

Политик признал, что этого далеко не достаточно, «и нам необходимо увеличить как наши производственные мощности, так и направляемые на поддержку Украины финансовые ресурсы».

«В минувший понедельник на Совете иностранных дел мы приняли решение создать новый Фонд помощи Украине в рамках EPF, на 5 млрд евро, для продолжения военной поддержки Украины. В прошлую среду я также предложил Раде перенаправить 90% чрезвычайных доходов от российских иммобилизованных активов в EPF, чтобы увеличить финансовые возможности военной поддержки Украины», — добавил Боррель.

Напомним, в Конгрессе сказали, когда рассмотрят помощь Киеву.

Тэги: Евросоюз, Украина, военная помощь

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