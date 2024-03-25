Часть Украины может затопить из-за глобального потепления

Глобальное потепление угрожает Украине. Об этом поведала синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк, которую цитирует «Телеграф».

По словам эксперта небесной канцелярии, наша страна может потерять южные области из-за затопления вследствие таяния ледников.

Она предупредила о том, что если глобальная температура повысится на два градуса, изменение климата станет неотвратимым.

Было сказано: «Глобальное потепление и изменение климата. Это не про экзотические фрукты на Полесье. Это о сильной жаре, затяжных засухах, лесных пожарах, чрезвычайных ливнях, наводнениях и потопах. А вместе с этим – дефицит воды и пищи, климатические беженцы».

Сообщается, что изменение климата следует воспринимать как стихийное бедствие и реагировать на него соответственно.

Указывается, что нашей стране глобальное потепление грозит потерей территорий.

Информируется: «Морской лед на полюсах тает с небывалой скоростью, а он является чрезвычайно важным для климата, потому что бережет от таяния материковые ледники. Когда начнут таять и они, уровень океана поднимется еще выше и под воду будет попадать все больше низменных территорий материков».

Говорится, что самыми уязвимыми являются острова.

Так, первыми в данном списке стоят Фиджи, но и юг Украины также окажется в зоне риска.

Елена Палагнюк заявила: «Низинные прибрежные территории юга могут уйти под воду. Речь идет об около одного миллиона гектаров территории. Это поселки, туристические зоны, объекты инфраструктуры и различного типа хозяйствования, заповедники и экологически опасные объекты».

Впрочем, когда такое произойдет, будет зависеть от темпов глобального потепления.

Резюмируется: «Вероятно, мы этого не застанем, а наши дети и внуки, вполне возможно, станут свидетелями этих изменений».

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