Экс-зять Черновецкого Вячеслав Супруненко забирает у военных два гектара в центре Киева, - СМИ

Верховный суд Украины рассматривает спор между Министерством обороны и двумя обществами: «ЛВ-Холдинг» и «Империал». Суть конфликта — земельный участок, который военные получили в Киеве еще в 1951 году. При мэре Омельченко город продал этот участок застройщику, а при мэре Леониде Черновецком изменили целевое назначение на «под офисно-жилищную застройку». Как пишет Антикор, застройщик связан с тогдашним зятем Черновецкого Вячеславом Супруненко, с которым дочь экс-мера Киева позже развелась.

Министерство обороны и Киевское квартирно-эксплуатационное управление настаивают на том, что этот участок на Печерске, площадь которого более 2 га (адрес участка: г. Киев ул. Рыболовная, 24/16), это не коммунальная, а государственная собственность. Соответственно, орган местного самоуправления — Киевсовет — не мог ее продавать или отдавать.

На участке есть памятник национального значения — Башня № 5 Киевской крепости. А поскольку речь идет о культурном наследии и о землях Минобороны, то интересы государства здесь защищает и военная прокуратура.

В 2011 году владельцем земли стало ООО «ЖК «Империал». Оно впоследствии передало в ипотеку этот участок «Асвио Банку», который контролировали братья Супруненко, под финансовое обязательство 105 млн грн. В то же время этот же участок «Империал» передал в ипотеку компании GPP Developers Ltd под финансовое обязательство $20 млн. GPP Developers Ltd также была связана с братьями Супруненко.

«Фамилия Супруненко в этой истории появляется так часто не случайно. Вячеслав Супруненко был не просто депутатом Киевсовета от блока Леонида Черновецкого, а еще и зятем Черновецкого, во время главенства которого изменили целевое назначение этого участка. У Вячеслава еще есть брат — Александр Супруненко. Он был нардепом Партии регионов», — пишет издание.

История с участком на Печерске — не единственный земельный скандал, связанный с Черновецкими и Супруненко. Часть сквера, прилегающего к Михайловской площади в Киеве, с многочисленными нарушениями при Черновецком оказался в ООО «Грин Плаза». Здесь следы снова привели к зятю тогдашнего городского головы — Вячеслава Супруненко. Здесь застройщик планировал построить гостинично-офисный комплекс. Судебный процесс длился четыре года, и Верховный суд отклонил жалобу застройщика и вернул землю общине.