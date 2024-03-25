Британцы дали дельный совет пожилым людям

Эксперты из Королевского колледжа Лондона в Великобритании дали дельный совет пожилым людям. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что упражнения на выносливость, среди которых называются езда на велосипеде, бег, ходьба, помогают сохранению подвижности и мышечной функции в пожилом возрасте.

Ученые поведали, что в их исследовании приняли участие молодые марафонцы, пожилые нетренированные люди и высококвалифицированные мастера велоспорта, средний возраст которых составил 75 лет.

Была собрана информация о здоровье людей, после чего специалисты оценили у них размер и плотность мышечных волокон.

Выяснилось, что пожилые люди, регулярно выполняющие упражнения на выносливость, сохраняют характеристики мышц, схожие с таковыми у молодых.

Кроме этого оказалось, что у людей старше 75 лет расположение ядер мышечных волокон, которые действуют как центры управления мышечной тканью, было таким же, как у испытуемых, не достигших пятидесятилетнего возраста.

Указывается на то, что упражнения на выносливость обычно относятся к тренировкам аэробной системы.

Так, по их словам, аэробная тренировка подразумевает увеличение производительности потребления кислорода мышцами и повышение пульса.

Информируется, что к упражнениям на выносливость относится ходьба, езда на велосипеде, бег, берпи (поочередное выполнение планки, отжимания и прыжка), гребля.

Британцы сказали, что у нетренированных людей процесс старения влияет на размер мышечных волокон и расположение их ядер, но у добровольцев с хорошей физической подготовкой корреляции между старением и снижением функции мышц не наблюдалось.

Резюмируется, что тренировки на выносливость могут обеспечить хорошую подвижность в пожилом возрасте.

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