Виталий Елагин: у берегов Чили таинственно исчез известный российский спортсмен

Во время кругосветного путешествия у берегов Чили исчез чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин. Об этом поведала его подруга Юлия Морозова.

По ее словам, 19 марта 43-летний спортсмен перестал выходить на связь.

Девушка сказала: «У него порван грот. Это было его последнее сообщение. Да, его ищут. Задействована компания «Русарк» и чилийские спасательные службы. Вчера было два вылета самолетов».

Уточняется, что Виталий Елагин отправился в кругосветное путешествие на яхте «Дочь Ветра».

Маршрут планировался следующий: из Танжера к Канарским островам, затем к островам Зеленого Мыса, далее обогнуть мыс Доброй Надежды, миновать Австралию и Новую Зеландию, пересечь Тихий океан, выйти в пролив Дрейка и по Атлантическому океану вернуться наверх к Танжеру.

Спортсмен начал свою кругосветку 1 октября прошлого года. Последние координаты, которые он успел передать перед потерей связи, это 70 миль к западу от побережья Чили.

При этом сигнала SOS с GPS-устройства на лодке путешественника не поступал.

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