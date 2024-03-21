Тариэл Васадзе ведет бизнес с РФ на крови украинцев, - СМИ

За три месяца до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, экс-регионал и владелец крупнейшей автомобильной корпорации «УкрАВТО» Тариэл Васадзе стал собственником 100% акций эксклюзивного дистрибьютора автомобилей Lada в Украине — ЧАО Авто Мотор Груп (ранее — Торговый дом УкравтоВАЗ). Об этом сообщает ОРД.

Со страной-оккупантом Тариэла Васадзе якобы связывают давние теплые и деловые взаимоотношения. Еще в далеком 2007 году Тариэл Васадзе стал обладателем пяти автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге, которые когда-то принадлежали российскому олигарху Борису Березовскому. Сумма сделки была оценена примерно в 100 — 150 миллионов долларов.

«Тариэл Васадзе давно и тесно сотрудничает с оккупантом, уже много лет пополняя бюджет РФ. Такой себе бизнес на крови украинцев», — пишет ОРД.

Справка. Тариэл Васадзе входит в сотню самых богатых людей Украины. В 2021 году украинский журнал Forbes поставил Тариэла Васадзе на 88 место в рейтинге «100 богатейших украинцев 2021» с состоянием в $135 млн.