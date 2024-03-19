США не допустят, чтобы Украина проиграла, — Пентагон

Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате «Рамштайн».

«Мы знаем, что условия, в которых ведет бой украинская армия, чрезвычайно тяжелые. К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников. Поэтому сегодня наш месседж довольно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит», — заявил он.

Напомним, в Минобороны Германии сделали заявление о Taurus перед «Рамштайн».