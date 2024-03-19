Стало известно, в каком возрасте люди начинают видеть сны

Российский сомнолог Наталья Коньшина поведала, в каком возрасте люди начинают видеть сны. Ее слова цитируют местные СМИ.

Она рассказала, что фаза быстрого (активного) сна, в которой люди видят сны, у взрослых занимает 10-20% от общего времени сна.

В то же время, по ее словам, у новорожденных же она достигает 80% от общего времени сна, к четырем месяцам 40%, а к трем годам – 30%.

Эксперт сообщила: «Младенцы, вероятно, могут видеть различные образы во сне, сопровождаемые изменением мимики и двигательной активностью. Однако полноценные сюжетные сны начинают формироваться позже, с четырехлетнего возраста».

Также говорится, что, несмотря на то, что сложные сюжетные сны дети начинают видеть после четырех лет, страхи и кошмары во снах могут возникать уже после полутора лет.

Специалист информирует: «Основная причина – повышенное напряжение нервной системы малыша. Пиковый период появления ночных страхов – время отказа от дневного сна. Ребенок устает от длительного бодрствования, система регуляции ритмов сна перегружается, что может вызвать страхи».

Кроме этого отмечается, что ночные страхи и ночные кошмары – различные состояния, относящиеся к парасомниям, связанным с процессом сна.

Резюмируется: «Ночные страхи возникают примерно через два часа после засыпания, а ночные кошмары чаще возникают в утренние часы».

Ранее ученые рассказали о четырех типах сна.