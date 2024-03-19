Блинкен рассказал о катастрофе в Секторе Газа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о катастрофической ситуации в Секторе Газа, который продолжает нещадно бомбить Израиль. Произошло это во время пресс-конференции в Маниле после переговоров с главой МИД Филиппин Энрике Манало.

Чиновник сказал: «Согласно самым уважаемым оценкам, 100% населения Сектора Газа находится на тяжелом уровне нехватки продовольствия, и их безопасность под серьезной угрозой».

Он отметил: «Это первый случай, когда так классифицировали все население. Вся совокупность населения нуждается в гуманитарной помощи».

Дипломат добавил: «Сравните эти цифры с Суданом, где в гуманитарной помощи нуждается 80% населения, и Афганистаном, где она нужна около 70%».

Ранее мы писали, что в ЕС говорят, что Израиль провоцирует голод в Секторе Газа.