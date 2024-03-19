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Новости > Трамп намекнул, что Байден – неадекватен

Трамп намекнул, что Байден – неадекватен

Александр Панько
19.03.24 09:05
99
Трамп намекнул, что Байден – неадекватен

Бывший президент США Дональд Трамп вновь наехал на нынешнего главу государства Джо Байдена. Произошло это на подкасте Себастьяна Горки.

Политик сказал: «У меня всегда сомнение, он ли управляет США, потому что у него всегда отсутствующий вид. Я не уверен, что это он».

Экс-глава государства добавил: «Я знаю, он должен одобрять решения, они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается».

Дональд Трамп считает, что «США управляют злобные, умные люди» в окружении Джо Байдена, когда тот хочет поскорее лечь спать.

Ранее Трамп поведал, как хочет завершить войну в Украине.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, Джо Байден

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