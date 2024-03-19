Трамп поведал, как хочет завершить войну в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп вновь прокомментировал войну в Украине. Сделал он это для подкаста Себастьяна Горки.

Политик отметил, что ему имеется, что сказать президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину в случае грядущей победы на выборах.

По его словам, войну в нашей стране можно завершить путем переговоров.

Он сказал: «Нам нужно собрать их вместе. Я скажу: вам нужно сделать договориться. Я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится».

Кроме этого бывший американский лидер заявил, что отлично знает Владимира Путина и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом.

Дональд Трамп добавил: «Джо Байден говорил худшие вещи, он мог бы остановить это легко, но он говорил противоположное тому, что следовало говорить».

Ранее Трамп призвал Европу давать больше денег Украине.