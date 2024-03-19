Трамп поведал, как хочет завершить войну в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп вновь прокомментировал войну в Украине. Сделал он это для подкаста Себастьяна Горки.
Политик отметил, что ему имеется, что сказать президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину в случае грядущей победы на выборах.
По его словам, войну в нашей стране можно завершить путем переговоров.
Он сказал: «Нам нужно собрать их вместе. Я скажу: вам нужно сделать договориться. Я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится».
Кроме этого бывший американский лидер заявил, что отлично знает Владимира Путина и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом.
Дональд Трамп добавил: «Джо Байден говорил худшие вещи, он мог бы остановить это легко, но он говорил противоположное тому, что следовало говорить».
Ранее Трамп призвал Европу давать больше денег Украине.