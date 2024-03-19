Маск рассказал о своей болезни

Американский миллиардер Илон Маск рассказал о своих проблемах. Его слова цитирует CNN.

Бизнесмен признался: «Иногда у меня в мозгу возникает своего рода негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями».

Толстосум добавил, что прием лекарства помогает ему, так как он обычно работает по шестнадцать часов в сутки.

Илон Маск сказал, что не может позволить себе пребывать длительное время в состоянии, когда не может ясно мыслить.

Он отметил, что считает свою депрессию врожденной и не думает, что прием им лекарств как-то отразится на его компаниях.

Ранее Маск «слил» исходный код нейросети Grok.