Война в Украине: ситуация на фронтах на 19 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал, что происходит на фронтах на вторник, 19 марта.

За минувшие сутки произошло 61 боевое столкновение.

Всего противник нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

К сожалению, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Большая Писаревка, Лукашевка, Пономаренки Сумской области; Раздоловка, Семеновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области.

В целом под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении россияне совершили 3 безуспешных штурма позиций украинских военных в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Указывается, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 4 атаки России у населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

Говорится, что на Бахмутском направлении ВСУ отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

Добавляется, что га Авдеевском направлении украинскими военными отражено 9 атак россиян вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

Также на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного Донецкой области, где Россия при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Кроме этого, на Ореховском направлении ВСУ отбили 9 атак на позиции украинских военных у населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Военные поведали, что на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки осуществлено 3 штурма позиций ВСУ.

Украинцам рассказали, что авиация нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО россиян.

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