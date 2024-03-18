Японцы узнали о силовых тренировках кое-что неожиданное

Эксперты из университета Тохоку в городе Сэндай (Япония) узнали кое-что новое о силовых тренировках. Их отчет цитирует издание Brain and Behavior.

В нем говорится о том, что тренировки с отягощениями полезны для памяти и здоровья мозга.

В проведенном исследовании приняли участие шестьдесят здоровых молодых мужчин и женщин, которые не занимались силовыми тренировками регулярно.

Сообщается, что во время тестов им было необходимо выполнять упражнения, а затем проходить задания на оценку работы памяти и функций мозга.

Исследователи следили за мозговыми процессами добровольцев с помощью МРТ.

Ученые говорят, что данные сканирования выявили усиление связи между определенными областями мозга и гиппокампом, то есть зоной, связанной с памятью.

Полученные японцами результаты продемонстрировали серьезное улучшение показателей памяти по сравнению с контрольной группой, члены которой не подвергались физическим нагрузкам.

Сказано, что добровольцы из тренировочной группы смогли вспомнить больше слов из списка, который им продемонстрировали двумя днями ранее.

Резюмируется, что даже всего одна тренировка с отягощением может улучшить память и мозговые функции на несколько следующих дней.

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