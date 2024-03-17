Алексей Чернышов потянул коррупционный шлейф и дружков-схематозников в НАК «Нафтогаз Украины», - СМИ

С октября 2022 года «Нафтогаз» возглавляет бывший министр развития общин Алексей Чернышов. И, похоже, что «коррупционное проклятие» этой госкомпании может сработать и в его случае, пишет издание Антикоррупционная правда.

До прихода на предыдущее место работы, в Министерство общин, Алексей Чернышов успел поработать главой Киевской городской государственной администрации. Здесь следует вспомнить, что в январе 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало на взятке замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского, который взял 400 000 долларов за решение вопроса о закупке генераторов.

Формально Василий Лозинский был задержан в тот период, когда Алексей Чернышов уже перешел работать из Министерства в «Нафтогаз». Однако, как пишет издание, заместитель-взяточник работал и при Алексее Чернышове.

С собой в «Нафтогаз» Алексей Чернышов забрал сотрудника Минобщин — Максима Бабенко, который занял должность директора департамента по работе с проблемной задолженностью. Бабенко также является фигурантом дела экс-заместителя Чернышова в Министерстве Василия Лозинского. По данным издания «Слово и дело», Бабенко «заботился о подборе фирм-прокладок, которые были задействованы в схеме хищения бюджетных средств из резервного фонда».

Отмечается также, что Алексей Чернышов тоже проходит свидетелем по делу о взятках на генераторах.

Кроме того, недавно появилась появляться информация об еще одном персонаже, который якобы теперь работает с Алексеем Чернышовым: Александр Сергеев. Он с 2010 по 2014 он работал в «Укртрансгазе», а после этого — в бизнес-структурах бывшего ОПЗЖшника Юрия Бойко.

Издание «Цензор.нет» пишет про Александра Сергеева следующее: «На рынке говорят о том, что в приемной Чернышова есть человек по имени Александр Сергеев, его называют помощником Чернышова и с ним можно договориться почти о любом вопросе. Например, можно договориться о выплате УГО (Укргаздобыча) суммы задолженности перед частными кредиторами за 30-50% от такой суммы, которую нужно вернуть кэшем за решение вопроса».

По итогу получается, резюмирует Антикоррупционная правда, что Алексей Чернышов «ушел из Министерства развития общин в разгар войны за несколько месяцев до того, как его заместитель погорел на большой взятке. И при этом Чернышов еще прихватил одного из фигурантов дела на новую работу. На этой же работе в супер-гиганте «Нафтогаз Украины» после прихода новой команды появляются активные слухи о схематозах и странном советнике, который якобы только советует, а по факту «решает вопрос».