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Новости > АЗС «ОККО»: махинации с налогами под прикрытием волонтерства, - СМИ

АЗС «ОККО»: махинации с налогами под прикрытием волонтерства, - СМИ

Автор: «Фраза»
17.03.24 10:14
295
АЗС «ОККО»: махинации с налогами под прикрытием волонтерства, - СМИ

Одна из крупнейших сетей АЗС «ОККО» под прикрытием патриотизма и волонтерства пытается избавиться от шлейфа топ-компании выгодоприобретателя от «скруток» налога на добавленную стоимость. Об этом пишет издание Антикор.

Еще весной 2021 депутат от «Батькивщины» Иван Крулько заявил, что сеть заправок «ОККО» вошла в тройку компаний, наиболее зарабатывающих на махинациях с налогами. Было озвучено, что фирмы «ОККО-Ритейл» и «ОККО-Бизнес контракт» не уплатили в госбюджет НДС на сумму 329,3 млн грн и 21,9 млн грн соответственно.

Отмечалось, что якобы уклонение от уплаты налогов со стороны АЗС «ОККО» происходило из-за ряда сомнительных закупок продуктов питания, одежды и алкогольных напитков, которые на бумаге превращались в зерно. Сумма сомнительного НДС по фирме «ОККО-Ритейл» составляла 301 млн гривен.

По логике вещей, как отмечает издание, огласка этой схемы должна была привести к визитам топ-менеджеров «ОККО» в правоохранительные органы. Но этого не произошло.

Более того, на сегодняшний день «благодаря удачной информационной компании и грамотному пиару через подконтрольные организации, сеть сумела стать лидером рынка с почти безупречной репутацией», пишет Антикор.

В материале издания отмечается, что разобраться в том, как работает сеть «ОККО» и какие компании в нее входят, не так просто, ведь она состоит из десятков различных фирм. Причем (и это самое интересное) эти фирмы постоянно меняются.

Сеть автозаправок «ОККО» входит в «Универсальную инвестиционную группу», которую возглавляет Виталий Антонов, который хоть и остается гражданином Украины, но в реестрах отмечено, что постоянно он проживает в Швейцарии. Основной компанией для топливного бизнеса Антонова является концерн «Галнефтегаз». Фирма зарегистрирована на два кипрских офшора — GNG retail limited и Wadless holdings limited. Первым напрямую руководят Виталий Антонов и СЕО группы компаний «ОККО» Василий Даниляк.

«Регистрация на Кипре экономит бизнесменам огромную сумму налогов, которые в непростое время для Украины могли бы стать хорошей помощью», — пишет издание.

К сказанному можно добавить, что еще в 2018 году Служба безопасности Украины провела обыски в офисах «Галнефтегаза». Компанию подозревали в финансировании терроризма из-за того, что заправки «ОККО» продолжают работать на территории оккупированного Крыма.

Тэги: ОККО

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