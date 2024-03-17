Кинотеатры в США умирают: их убил Netflix

Эпоха кинотеатров в США подходит к концу: 2/3 американцев предпочитают смотреть фильмы дома. Таковы результаты опроса IndieWire

34% взрослых американцев предпочитают смотреть фильмы в кинотеатрах, в то время как остальные заявили, что скорее подождут, когда интересующая их кинолента выйдет на стриминговых сервисах, вроде Netflix.