Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, есть пострадавшие

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе 15 марта. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

«В результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА добавил, что на месте удара работают соответствующие службы. Данные уточняются.

Пока неизвестно, какое оружие применили оккупанты и какие последствия вражеской атаки.

Напомним, неизвестные дроны атаковали очередной нефтезавод в РФ.