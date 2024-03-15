Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, есть пострадавшие

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе 15 марта. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
«В результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
Глава Одесской ОВА добавил, что на месте удара работают соответствующие службы. Данные уточняются.
Пока неизвестно, какое оружие применили оккупанты и какие последствия вражеской атаки.
Напомним, неизвестные дроны атаковали очередной нефтезавод в РФ.