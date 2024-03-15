Война в Украине: ситуация на фронтах на 15 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на пятницу, 15 марта.

За минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений.

Всего противник нанес 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Прошлой ночью россияне атаковали нашу страну, применив 27 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами ПВО все ударные дроны были уничтожены.

К сожалению, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Лукашевка, Дмитровка Черниговской области; Александровка, Пономаренки, Романково, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Липцы, Борщева, Вильча Харьковской области; Раздоловка, Нью-Йорк, Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желанное, Новоалександровка, Константиновка, Урожайное, Вольное Поле, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Так, под артиллерийским огнем находились около 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Отмечается, что на Купянском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

Сказано, что на Лиманском направлении украинские военные отбили 16 атак России у населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону ВСУ.

Указывается, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 5 атак России в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Говорится, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 20 атак противника вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где противник при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

Кроме этого, на Ореховском направлении ВСУ отбили 7 атак России у Старомайорского Донецкой области; Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Также на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки осуществлен один безуспешный штурм позиций ВСУ.

За прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава России.

Ранее Трамп призвал Европу давать больше денег Украине.