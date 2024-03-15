Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 15 марта

Война в Украине: ситуация на фронтах на 15 марта

Александр Панько
15.03.24 07:23
152
Война в Украине: ситуация на фронтах на 15 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на пятницу, 15 марта.

За минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений.

Всего противник нанес 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Прошлой ночью россияне атаковали нашу страну, применив 27 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами ПВО все ударные дроны были уничтожены.

К сожалению, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Лукашевка, Дмитровка Черниговской области; Александровка, Пономаренки, Романково, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Липцы, Борщева, Вильча Харьковской области; Раздоловка, Нью-Йорк, Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желанное, Новоалександровка, Константиновка, Урожайное, Вольное Поле, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Так, под артиллерийским огнем находились около 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Отмечается, что на Купянском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

Сказано, что на Лиманском направлении украинские военные отбили 16 атак России у населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону ВСУ.

Указывается, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 5 атак России в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Говорится, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 20 атак противника вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где противник при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

Кроме этого, на Ореховском направлении ВСУ отбили 7 атак России у Старомайорского Донецкой области; Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Также на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки осуществлен один безуспешный штурм позиций ВСУ.

За прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава России.

Ранее Трамп призвал Европу давать больше денег Украине.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине
07.03.24 18:53

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.03.24 09:50

В Волынской области люди насмерть подорвались на мине

15.03.24 09:43

Стало известно о влиянии курения на ДНК человека

15.03.24 08:06

Появилось видео, как от Байдена отогнали журналистов

15.03.24 07:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 428 420 солдат

14.03.24 16:55

В Минобороны объяснили новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ

14.03.24 16:31

Ученые бьют тревогу: в Тихом океане массово гибнут горбатые киты

14.03.24 16:16

Бундестаг снова провалил голосование по Taurus

14.03.24 15:51

Как оказалось, спутники могут погубить атмосферу Земли

14.03.24 15:28

Мэр Парижа не хочет видеть россиян на Олимпиаде-2024

15.03.24 07:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 428 420 солдат

14.03.24 14:53

В Минобороны объяснили, необходимо ли мобилизовать 500 тысяч человек

14.03.24 10:25

РДК призывает жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться

14.03.24 08:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 427 840 солдат

13.03.24 16:16

Шольц исключил передачу Украине ракет Taurus

13.03.24 15:49

Путин заявил о готовности к ядерной войне, если США отправят войска в Украину

13.03.24 12:49

Китай будет сотрудничать с Францией по поводу войны в Украине

13.03.24 11:38

В РФ решили «отменить» передачу Крыма Украине. В МИД отреагировали

13.03.24 09:11

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 426 870 солдат

12.03.24 15:43

Неизвестные дроны «остановили» работу одного из крупнейших НПЗ в России

09.03.24 08:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 423 160 солдат

10.03.24 10:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 060 солдат

08.03.24 13:32

Фьюри пообещал Джошуа отомстить «маленькому левше» Усику за два поражения

11.03.24 09:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 980 солдат

11.03.24 04:26

Разгадана еще одна тайна человеческого организма

11.03.24 02:15

Ученые назвали элементарный способ, как улучшить память

08.03.24 10:14

Швеция официально стала членом НАТО

08.03.24 15:16

В Египте раскопали часть гигантской статуи самого великого фараона

11.03.24 09:13

«20 дней в Мариуполе»: Украина получила первый «Оскар» в истории

09.03.24 15:58

iOS 17.4: новое обновление iPhone убивает батарею

Фото и Видео
Появилось видео, как от Байдена отогнали журналистов
Появилось видео, как от Байдена отогнали журналистов
Появилось видео, как от Байдена отогнали журналистов
Появилось видео, как от Байдена отогнали журналистов
Опубликованы видео момента падения российского Ил-76 и последние слова экипажа
Опубликованы видео момента падения российского Ил-76 и последние слова экипажа
Химическая кошка вызвала панику в Японии
Химическая кошка вызвала панику в Японии
В аэропорту Сочи произошел сильный пожар
В аэропорту Сочи произошел сильный пожар
В Рязани неизвестные беспилотники атаковали нефтезавод. Возник пожар
В Рязани неизвестные беспилотники атаковали нефтезавод. Возник пожар
Кристина Пышкова: Мисс Мира стала представительница Чехии
Кристина Пышкова: Мисс Мира стала представительница Чехии
Неизвестные дроны «остановили» работу одного из крупнейших НПЗ в России
Неизвестные дроны «остановили» работу одного из крупнейших НПЗ в России
В российском Иваново рухнул Ил-76
В российском Иваново рухнул Ил-76
Буданов рассказал Зеленскому о планах Путина после «выборов»
Буданов рассказал Зеленскому о планах Путина после «выборов»
В ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза
В ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.