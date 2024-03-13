В Киеве и области возможны подтопления территорий

В Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможно повышение уровня воды в Днепре из-за сброса воды из Киевского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра в Facebook.

Колебания связаны со сбросами воды из Киевского водохранилища и прохождением весеннего половодья.

«12-15 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий (I уровень опасности — желтый)», — говорится в сообщении.

Напомним, украинцев предупредили о подтоплениях: названы опасные регионы.