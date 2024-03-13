Шольц исключил передачу Украине ракет Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не может «переступить через себя», чтобы принять решение о передаче крылатых дальнобойных ракет Taurus для обороны Украины. Об этом он сказал во время «часа вопросов и ответов» в Бундестаге, сообщает Укринформ.

«Я исключаю отправку ракет в Украину... Для меня как для канцлера это непереходная граница», — заявил Щольц.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость гарантировать, чтобы участия Германии не было, а применение таких ракет, по убеждению канцлера, требует участия немецких солдат. Это недопустимо даже если солдаты не будут физически находиться на территории Украины.

Напомним, Германия приведет в готовность все свои ракеты Taurus.