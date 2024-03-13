Неизвестные дроны атаковали НПЗ под Ростовом

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ подвергся атакам дронов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Работа предприятия остановлена. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в разведке в среду, 13 марта.

«Продолжается плановая работа ГУР», — сказал собеседник и добавил, что этот завод Россия использует в военных целях.

В свою очередь российские СМИ сначала сообщили, что на подлете в Новошахтинск были уничтожены три беспилотника.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов, после чего технологические объекты предприятия были остановлены. По словам российского чиновника, погибших и раненых нет.

Напомним, в Рязани неизвестные беспилотники атаковали нефтезавод. Возник пожар.