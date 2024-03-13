Германия приведет в готовность все свои ракеты Taurus

Правительство Германии решило привести в порядок все дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые есть в наличии на вооружении у Бундесвера. Речь идет также и о модернизации. Об этом сообщает Die Welt.

«Бундесвер теперь хочет обновить весь свой арсенал Taurus. Такой подход открывает перед правительством замечательные возможности. В четверг Бундестаг вновь проголосует за поставку крылатых ракет Taurus в Украину», — говорится в статье.

Теперь все ракеты должны пройти полную проверку, а те, у которых истек срок сертификации — отправлены на капитальный ремонт.

По данным издания, в арсенале вооруженных сил Германии насчитывается около 600 Taurus производства компании MBDA. В то же время точное количество ракет засекречено.

Однако только половина из них считается работоспособной после технического усовершенствования, проведенного в 2018 году, а у других закончился срок сертификации.

Напомним, Шольц объяснил, почему не хочет передавать Украине ракеты Taurus.