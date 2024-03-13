В ОП анонсировали визит Макрона в Украину «в короткой перспективе»

Офис президента ожидает, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину состоится «в короткой перспективе». Об этом заявил замглавы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.

Он сообщил, что Макрон приедет в Украину, «чтобы наполнить еще более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в договоре безопасности».

По словам Сибиги, ожидания от визита «очень высоки».

«Он будет очень важен для укрепления двусторонних отношений, а также безопасности в Европе», — сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, визит Макрона в Украину откладывался несколько раз и сначала планировался на февраль, а затем был перенесен на середину марта.