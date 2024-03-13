Евросоюз продлил персональные санкции против РФ

Евросоюз продлил еще на шесть месяцев персональные санкции в отношении лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности — до 15 сентября 2024 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам. Они касаются более 2100 физических и юридических лиц.

«В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать действие санкций в отношении трех человек и изъять из списка девять умерших лиц», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, о каких именно лицах идет речь.

Напомним, ЕС еще на год продлил санкции против России.