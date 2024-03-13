В СНБО прокомментировали спецоперацию РДК и ЛСР в России

Граждане Российкой Федерации имеют право находиться на собственной территории и защищать свою свободу. А совместная операция легиона «Свобода России», РДК и «Сибирского батальона» — только начало. Об этом во вторник, 12 марта, в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Имеют право граждане России сделать свой выбор, это их личное право. Другое дело, что там сейчас засела тоталитарная секта, которая не дает вообще никому вздохнуть. А они борются за то, чтобы была другая страна, была свобода», — сказал он.

Данилов отметил, что внимательно слушал сообщение, которое российские добровольческие батальоны передавали в эфир из российской территории и считает, что это «только начало и такого будет очень и очень много».

«Если Путин и его клика считают, что у них там все в порядке, то они глубоко ошибаются. Бороться надо обязательно, без борьбы нет победы. Я более чем уверен, что те россияне, которые стремятся к свободе, стремятся к независимости, обязательно одержат победу», — добавил Данилов.

Напомним, Путин отреагировал на прорыв границы российскими добровольцями.