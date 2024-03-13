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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Китай будет сотрудничать с Францией по поводу войны в Украине

Китай будет сотрудничать с Францией по поводу войны в Украине

Александр Панько
13.03.24 12:49
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Китай будет сотрудничать с Францией по поводу войны в Украине

Посланец Китая Ли Хуэй в разговоре с французскими дипломатами заявил, что Пекин будет сотрудничать с Парижем по поводу войны в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Отмечается, что 11 марта Ли Хуэй встретился с заместителем руководителя департамента по политике и безопасности МИД Франции Джонатаном Лакотом.

Стороны обсудили китайско-французские отношения, а также «украинский кризис», как в Китае называют вторжение РФ в Украину.

По словам спецпредставителя Китая, «сейчас самое безотлагательное — охладить ситуацию и найти выход для прекращения огня и скорейшего завершения войны».

«Китай готов и дальше поддерживать тесные контакты с Францией по поводу кризиса в Украине», — отметил он.

Представитель МИД Франции, в свою очередь, подчеркнул, что война в Украине повлияла на европейскую безопасность и международный порядок. Он считает, что Франция и Китай, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, имеют большую ответственность и обязательства совместно содействовать разрешению кризиса. Франция готова продолжать общаться с Китаем по этому вопросу на всех уровнях.

Напомним, Китай призвал Германию объединить усилия для завершения войны в Украине.

Тэги: Китай, Франция, война в Украине

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