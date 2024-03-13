Стало известно о небывалой пользе женьшеня

Ученые из Оберта-де-Каталонского университета в Испании поведали о небывалой пользе женьшеня. Появились данные их отчета.

По их словам, его употребление помогает быстрому восстановлению после тренировок, а также повышает их результативность и снижает риск травм.

Проделанный испанцами труд представляет собой обзор более семисот исследований, в которых ранее изучалось влияние различных факторов на эффективность занятий спортом.

Информируется, что употребление женьшеня оказывает прямое влияние на снижение утомляемости после тренировок.

Отмечается, что усиление способности организма к самовосстановлению напрямую связано со снижением риска получения различных травм в ходе последующих занятий.

Удалось узнать, что активные биологические соединения, содержащихся в женьшене, обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Поясняется, что они способны регулировать уровень кортизола, гормона стресса, тем самым улучшая многие метаболические функции организма и помогая иммунной системе функционировать должным образом.

Эксперты сообщили, что систематическое употребление женьшеня в течение длительного времени может снижать в организме концентрацию биологических маркеров креатинкиназы и интерлейкина 6, ответственных за повреждение мышц и воспаление, вызванные физической нагрузкой.

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