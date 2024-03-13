В РФ решили «отменить» передачу Крыма Украине. В МИД отреагировали

Министерство иностранных дел Украины назвало «панической инициативой» внесение в российскую Госдуму законопроект о признании «незаконным» решения советской власти в 1954 году передать Украине Крым. МИД объясняет это тем, что в Москве ясно осознают неизбежность деоккупации полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

11 марта в Госдуму РФ внесли законопроект о признании недействительной передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году, сообщает Медуза.

Авторы инициативы — депутат от провластной «Единой России» Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков. Затулин, по данным издания, за последние семь лет, по меньшей мере, трижды предлагал признать передачу Крыму недействительной.

Авторы законопроекта считают соответствующее решение «незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права». Оно якобы принято «с нарушением конституций РСФСР и СССР», а также «без учета волеизъявления российского народа».

Кроме того, российские депутаты таким образом хотят «выбить почву из-под пропаганды властей Украины, внедряющей тезис об оккупации Крыма в 2014 году».

В МИД Украины назвали это «ничтожной попыткой российской диктатуры легитимизировать собственные грубые нарушения международного права».

Там отметили, что агрессор грубо нарушил и продолжает нарушать собственные обязательства, поскольку в свое время юридически, документально и недвусмысленно признал границы современной Украины как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

МИД подчеркнул, что никакие подобные инициативы не изменят признания мировым сообществом Крыма украинской территорией.

«Указанный законопроект Госдумы только лишний раз подтверждает, что этот факт, как и неизбежность деоккупации, четко осознают и в Москве, поэтому возникают такие панические инициативы», — говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя со стороны РФ. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ.

Напомним, Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму.