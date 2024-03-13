Украина получит новую партию ракет ATACMS, — СМИ

Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS в рамках нового пакета военной помощи США. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники во вторник, 12 марта.

Утверждается, что стоимость нового пакета военной помощи составит 300 млн долларов.

«По словам одного из официальных лиц, пакет будет включать несколько противопехотных ракет, или APAM, более старой версии дальнобойной ATACMS, преодолевающей 100 миль (160 километров) и несущей боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб», — говорится в сообщении.

Также в пакет помощи войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и управляемые реактивные снаряды.

Указано, что Пентагон смог воспользоваться сбережениями от предыдущего армейского контракта на оружие для Украины и этот пакет станет временным решением по обеспечению ВСУ.

«Это не альтернативный путь для дополнительной помощи», — сказал чиновник из Минобороны США.

Напомним, Украина может получить более современные ракеты ATACMS.