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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 13 марта

Война в Украине: ситуация на фронтах на 13 марта

Александр Панько
13.03.24 09:19
106
Война в Украине: ситуация на фронтах на 13 марта

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 13 марта.

За минувшие сутки произошло 91 боевое столкновение.

Противник нанес 10 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

К сожалению, от авиационных ударов пострадали: Солдатское, Крамчанка, Поповка, Луговка, Большая Писаревка Сумской области; Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань, Купянск, Ковшаровка Харьковской области; Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области; Серебрянка, Пролетарское, Выемка, Раздолевка, Богдановка, Дружба, Александрополь, Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малиновка и Работино Запорожской области.

Всего под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Отмечается, что на Купянском направлении украинские военные отразили 4 атаки россиян в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

Сказано, что на Лиманском направлении ВСУ были отражены 7 атак России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

Добавляется, что на Бахмутском направлении украинскими военными были отражены 7 атак противника в районах восточнее Временного Яра, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

Указывается, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 26 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

Украинцам поведали, что на Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где Россия при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Военные рассказали, что на Ореховском направлении россияне 12 раз атаковал позиции украинских войск в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Также на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки было совершено 3 безуспешных штурма позиций украинских военных.

В то же время, ВСУ продолжают активными действиями наносить россиянам урон в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта.

За прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и 2 средствам ПВО россиян.

Ранее в ГУР прокомментировали прорыв российскими добровольцами границы РФ.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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