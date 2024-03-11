Стало известно, из каких стран массово выезжают украинские беженцы

В странах ЕС остаются 4,3 млн украинцев, пользующихся временной защитой. В то же время количество людей с таким статусом снижается.

По последним данным Евростата, по состоянию на 31 января 2024 года в странах ЕС временной защитой пользовалось 4 303 115 беженцев из Украины. За январь количество людей из Украины со временной защитой в ЕС снизилось на 9100 человек.

Больше украинских беженцев на 31 января принимали:

— Германия (1 270 150 человек, 29,5% от общего количества в ЕС);

— Польша (951 560; 22,1%);

— Чехия (381 190; 8,9%).

Больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:

— Германия (+18 905; +1,5%);

— Чехия (+8155; +2,2%);

— Испания (+2830; +1,5%).

В январе стало меньше украинцев со временной защитой в таких странах ЕС:

— Италии (-18125 человек; −11,2%);

— Польше (-3235; −0,3%);

— Эстонии (-225; −0,6%);

— Франции (-205; — 0,3%);

— Люксембурге (-10; −0,2%).

Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 46,1% получателей временной защиты в ЕС. Дети — 33,2%, а взрослые мужчины — 20,7%.

Напомним, число беженцев, планирующих вернуться в Украину, уменшилось.