Макрон с четвертой попытки все же попытается приехать в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон трижды откладывал свой визит в Украину. Теперь он должен состояться в ближайшие недели, сообщает Reuters в понедельник, 11 марта.

Как напоминает агентство, первоначально Макрон заявлял, что планирует в феврале подписать двустороннее соглашение о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта поездка была отложена. В конце концов, Зеленский приехал в Париж для заключения соглашения.

Дипломаты, цитируемые Reuters, заявили, что вторая дата была запланирована на начало марта. Затем она была перенесена на конец этой недели, но, в конце концов, сроки снова изменились.

«Председатели двух государств согласились поддерживать тесный контакт, в частности, относительно визита президента в Украину, который должен состояться в ближайшие недели», — заявил президент Франции после телефонного разговора двух лидеров.

Отмечается, что этот визит был перенесен через несколько дней после обстрела Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.

«Макрон также должен был посетить Одессу», — пишут журналисты.

Два дипломатических источника сообщили, что президент Франции рассматривает вопрос о том, стоит ли расширить поездку, включив в нее других глав присоединяющихся к нему западных государств, а не просто двустороннюю поездку, чтобы продемонстрировать единство среди союзников и солидарность с Украиной.

Напомним, Макрон объяснил свои слова о войсках НАТО в Украине.