Украинским военным на передовой могут удвоить выплаты

Несмотря на дефицит бюджета, находящимся на передовых позициях фронта военнослужащим возможно удвоение «боевых» выплат. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил на обсуждение такое предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью сказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко, сообщает Telegraf.

«Военные хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч. Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать», — сказал нардеп.

По его словам, найти эти средства в бюджете возможно за счет освобождения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать и направить средства на дополнительную мотивацию находящихся на передовых позициях военных, желающих защищать страну.

Напомним, в Раде предлагают доплачивать военным за уничтоженную или захваченную вражескую технику.