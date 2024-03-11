Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму

Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму

Александр Панько
11.03.24 11:54
134
Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму

Украинские диверсионные рейды в Черном море — это подготовка к «серьезной операции» во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в документальном фильме Війна за море: від Дніпра до Криму.

Глава ГУР объяснил значение осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий, в частности, в Черном море и на территории Крыма.

«Это все — подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли», — отметил Буданов.

Напомним, Зеленский рассказал, как можно освободить Крым.

Тэги: Крым, Кирилл Буданов

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине
07.03.24 18:53

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.03.24 13:20

Украинским военным на передовой могут удвоить выплаты

11.03.24 12:53

В Бундестаге возмутились заявлением Папы об Украине

11.03.24 12:23

Россия могла потерять третий самолет А-50, — соцсети

11.03.24 11:23

Биткоин продолжает стремительно дорожать

11.03.24 10:45

В Польше сделали любопытное заявление о войсках НАТО в Украине

11.03.24 10:36

Жертвами войны в Секторе Газа стали уже 31 112 человек

11.03.24 10:25

В Европе заговорили о подготовке к выходу США из НАТО

11.03.24 10:22

Китай призвал Германию объединить усилия для завершения войны в Украине

11.03.24 10:08

Орбан заявил, что Трамп не будет давать деньги Украине

11.03.24 10:25

В Европе заговорили о подготовке к выходу США из НАТО

11.03.24 09:33

В Украине могли быть уничтожены две пусковые установки Patriot, — СМИ

11.03.24 09:13

«20 дней в Мариуполе»: Украина получила первый «Оскар» в истории

11.03.24 09:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 980 солдат

10.03.24 10:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 060 солдат

09.03.24 08:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 423 160 солдат

08.03.24 22:23

Биткойн вскоре заменит доллар?

08.03.24 10:14

Швеция официально стала членом НАТО

08.03.24 08:37

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 422 310 солдат

07.03.24 18:55

Данные об электронных кошельках украинцев хотят получить налоговики

05.03.24 01:29

Американский медик рассказала, почему у людей шумит в ушах

05.03.24 05:50

Стало известно, как распознать аутизм у ребенка

04.03.24 16:23

Выяснилось, как улучшить качество питания по-научному

05.03.24 09:43

ВСУ атаковали очередное вражеское судно в Черном море

05.03.24 09:26

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 419 020 солдат

06.03.24 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Росси потеряла в войне 420 270 солдат

06.03.24 12:25

Анатолий Шарий: блогер заявил о вооруженном нападении в Испании, но правоохранители об этом ничего не знают

06.03.24 14:58

Оккупанты дистанционно минируют север Сумской области

07.03.24 13:46

В Украине введут обязательную базовую военную подготовку

08.03.24 01:42

Выявлено еще одно неожиданное влияние коронавируса

Фото и Видео
Задача трёх тел (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Задача трёх тел (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Задача трёх тел (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Задача трёх тел (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Тайсон против Пола (2024): презентация боя от Netflix
Тайсон против Пола (2024): презентация боя от Netflix
Биткойн вскоре заменит доллар?
Биткойн вскоре заменит доллар?
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
На Закарпатье в Тисе утонул очередной уклонист
На Закарпатье в Тисе утонул очередной уклонист
Появилось видео кровавой бойни в Филадельфии
Появилось видео кровавой бойни в Филадельфии
Рипли (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про мошенника и убийцу
Рипли (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про мошенника и убийцу
Фьюри обозвал Усика кроликом
Фьюри обозвал Усика кроликом
Появилось видео, как в Канаде молния ударила в летящий самолет
Появилось видео, как в Канаде молния ударила в летящий самолет
Испанскую тревел-блогершу изнасиловали 7 индийцев на глазах у ее мужа
Испанскую тревел-блогершу изнасиловали 7 индийцев на глазах у ее мужа
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.