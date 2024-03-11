Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму

Украинские диверсионные рейды в Черном море — это подготовка к «серьезной операции» во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в документальном фильме Війна за море: від Дніпра до Криму.

Глава ГУР объяснил значение осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий, в частности, в Черном море и на территории Крыма.

«Это все — подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли», — отметил Буданов.

Напомним, Зеленский рассказал, как можно освободить Крым.