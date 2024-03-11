Биткоин продолжает стремительно дорожать

Курс самой популярной криптовалюты Bitcoin установил новый исторический рекорд, впервые превысив психологический рубеж в 70 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют результаты торгов в понедельник, 11 марта.

По состоянию на 10:00 по Киеву курс Bitcoin вырос на 1720 долларов (+2,47%) и стоит 71 393 долларов. Рост криптовалюты пока не показывает признаков замедления.

«Криптовалюта повысилась благодаря потоку наличных денег в новые спотовые биржевые фонды Bitcoin, а также надеждам, что Федеральная резервная система США скоро снизит процентные ставки», — пишет Reuters.

Напомним, в НБУ рассказали, стоит ли украинцам покупать криптовалюту и в чем держать сбережения.